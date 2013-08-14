В Бобруйске затянули со сроками возведения 7 многоэтажек

Новости Беларуси. И снова долгострои. В Бобруйске затянули со сроками возведения семи многоэтажек. Проблемные дома 14 августа инспектировала Рабочая группа по проблемам строительства, созданная по распоряжению Главы государства.

До конца максимального срока ввода этого объекта - максимум 4 месяца, а стройка даже не начиналась. В черных списках подобных долгостроев по всей республике наберется 1-2, говорят контролеры. Но к строителям здесь не придерешься. От будущих жильцов еще не поступило ни копейки.

Игорь Можаровский, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и строительству Могилёвского облисполкома:

Из 64 квартир по 185 указу было заключено всего порядка 15 договоров. А 49 квартир были пустые. Именно по этой причине не приступили к строительству. Далее вышел 13 указ. И только на сегодняшний день упорядочили это ЖСК.

А эта многоэтажка на улице Наумова уже в октябре должна принимать новых постояльцев. Однако пока от дома – только одна коробка. Как говорится, ни окон, ни дверей.

Евгений Емельянов, директор Бобруйского комбината железобетонных изделий:

Основой тормоз – это аванс только 5,600 и отсутствие оборотных средств, но вопросы мы все решаем по кровле, по дверям, и пока перспектива есть.

На двух из семи бобруйских долгостроях почти целый год не велись работы. Заморозку строительства подрядчики объясняют нехваткой рабочей силы. Основной же причиной затягивания строительства в Бобруйске, как и в целом по республике, остается недостаток финансирования.

Алексей Федоров, председатель Бобруйского межрайонного комитета госконтроля:

При увеличении нормативного срока строительства, причем необоснованного, увеличивается стоимость самого строительства. На что застройщики, граждане, естественно, не собираются идти, отстаивают свои права. Потому подрядчикам приходится изыскивать собственные средства, дабы завершить строительство и действовать в соответствии с договором.

Игорь Лишай, директор республиканского предприятия «Стройтехнорм», член Рабочей группы по проблемным вопросам в строительной отрасли:

С уверенностью сказать, что какой-то из домов не будет сдан в срок, я бы не брал на себя такую смелость. Просим подключить все ресурсы, чтобы все намеченные планы были реализованы.

Все семь Бобруйских долгостроев должны быть сданы до декабря. Их состояние и готовность разные. Работы на некоторых объектах завершатся в течение одной-двух недель. Контрольный приезд на остальные площадки проверяющие запланировали на сентябрь. Как говорится, лучше один раз увидеть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.