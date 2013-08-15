На курорте в Египте полиция разгоняла исламистов. Погиб 1 человек, 14 пострадали. МИД Беларуси рекомендует отдыхающим в Египте быть осторожными

Новости Египта. Столкновения в Египте докатились до курортной Хургады. Беспорядки начались после того, как десятки сторонников свергнутого президента Мухаммеда Мурси пытались прорваться к зданию местного суда. Для разгона манифестантов полиция применяла гранаты со слезоточивым газом. Исламисты ответили выстрелами.

Жертвой противостояния стал посетитель кафе – пуля случайно попала ему в грудь. 14 человек пострадали.

Накануне в Египте был объявлен режим чрезвычайного положения. Он будет действовать месяц. В Каире и других крупных городах введен комендантский час. Военные говорят, что больше не допустят забастовок.

В стране закрыли все музеи и места археологических раскопок. Туристам рекомендовали по вечерам не покидать гостиницы и быть предельно осторожными.

Волнения охватили страну после разгона в столице сторонников Мурси и сноса их палаточных лагерей. В ожесточенных столкновениях по последним данным погибли 525 человек. 3 тысячи 717 человек пострадали. По неофициальным данным, счет жертв может идти на тысячи.

МИД Беларуси рекомендует отдыхающим в Египте не выезжать за пределы курортных зон, исключить посещение Каира и других крупных городов, избегать мест массовых скоплений людей и проявлять повышенную осмотрительность.

Туристам, находящимся в районах действия комендантского часа, в частности на курортах Южного Синая (города Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Нувейба и Таба), не следует покидать территории отелей с 7 вечера до 6 утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, начальник Управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Ситуация в Египте обостряется. В этой связи белорусам не рекомендуется покидать туристические зоны, избегать массового скопления людей, а также проявлять повышенную осмотрительность, покидая отель. Для белорусов, которые находятся в зонах, где действует комендантский час, необходимо находиться в отеле с 7 вечера и до 6 утра. Ну, а для тех, кто ещё только планирует отдых в этом регионе, мы рекомендуем воздержаться от посещения Египта до нормализации обстановки в этой стране.