Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсудили по телефону обстановку в Беларуси и Азербайджане

Новости Беларуси. Внутренняя обстановка, политика и торгово-экономическое сотрудничество. Президенты Беларуси и Азербайджана обсудили несколько блоков актуальных вопросов. Утром 22 мая состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Ильхама Алиева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы государств остановились на обстановке в обеих странах, обменялись мнениями по актуальным вопросам. Александр Лукашенко поблагодарил коллегу за поддержку и поставки в Беларусь углеводородного сырья. С удовлетворением главы государств отметили увеличение товарооборота и наличие большого потенциала в развитии двусторонних отношений.

Ильхам Алиев подробно проинформировал о ситуации на армяно-азербайджанской границе, довел позицию Азербайджана по известному инциденту, возникшему некоторое время назад. Как подчеркнул Александр Лукашенко, в Беларуси надеются, что ситуация будет разрешена в ближайшие дни.