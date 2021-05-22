Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсудили по телефону обстановку в Беларуси и Азербайджане
Новости Беларуси. Внутренняя обстановка, политика и торгово-экономическое сотрудничество. Президенты Беларуси и Азербайджана обсудили несколько блоков актуальных вопросов. Утром 22 мая состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Ильхама Алиева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главы государств остановились на обстановке в обеих странах, обменялись мнениями по актуальным вопросам. Александр Лукашенко поблагодарил коллегу за поддержку и поставки в Беларусь углеводородного сырья. С удовлетворением главы государств отметили увеличение товарооборота и наличие большого потенциала в развитии двусторонних отношений.
Ильхам Алиев подробно проинформировал о ситуации на армяно-азербайджанской границе, довел позицию Азербайджана по известному инциденту, возникшему некоторое время назад. Как подчеркнул Александр Лукашенко, в Беларуси надеются, что ситуация будет разрешена в ближайшие дни.
Не оставили без внимания лидеры двух стран и направления, определенные во время недавнего визита Президента Беларуси в Баку. В двухсторонней белорусско-азербайджанской повестке немало пунктов, и на их выполнении сегодня в разговоре сосредоточились президенты.
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В ближайшее время в Минск прибудут азербайджанские специалисты по градостроительству. Кроме того, ожидается и сельскохозяйственная делегация из Азербайджана, здесь также видится серьезная заинтересованность в белорусском опыте. В целом в рамках предстоящих встреч будут выстроены конкретные планы работы белорусских строителей и иных специалистов в Азербайджане.