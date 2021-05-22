Владимир Мамонтов: мне кажется, надо быть с теми, кто хочет быть с нами. С теми, кому мы нужны по-настоящему

Владимир Мамонтов, политолог (Россия):

Это называется «новая искренность» сегодня. Не хочу сказать, что она мне нравится, но надо приучаться работать в ней. Если раньше вам, Беларуси, или Украине, или каким-то прибалтийским могли еще рассказывать, что вообще-то все это для того делается, чтобы принести вам демократию на крыльях. Сегодня уже не скрывают, что вообще-то это все делается только ради того… Демократия тоже упоминается, это все есть, армия журналистов работает, но как-то никто никому уже не верит. И становится ясно, что вся эта история заключается только в том, чтобы сдержать Россию на этом направлении, как им это представляется. Потому что им это представляется опасным. Маски сброшены, ну, может быть, оно и к лучшему. Но, честно говоря, мы и так знали, какие у них намерения. Просто не всегда, может быть, нам хватало фактов в этом убедить друг друга. Теперь у нас этих фактов сколько хотите, после летне-осенних событий в Беларуси – особенно.

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Мне кажется, надо быть с теми, кто хочет быть с нами. С теми, кому мы нужны по-настоящему. Вот это очень важный момент. И, может быть, сейчас, на этом цивилизационном повороте, это и есть самое важное – это понимать. И отринув многие дрязги. Мы же тоже в них можем погрязнуть, пожалуйста, какие проблемы, сейчас хоть в молочной войне как увязнем... Нам уже никакие американцы не понадобятся, чтобы нам тут перессориться всем, в том числе с Беларусью. Не хотелось бы этого. У нас система безопасности Россия – Беларусь построена так, что наши границы, в том числе общие границы по Черному морю и по Северному Ледовитому океану, прикрываются совместной системой безопасности, в том числе и находящейся на территории Беларуси. Мы можем это игнорировать как серьезные политики, как люди, которые думают о будущем? Не будем мы этого делать. Поэтому внезапно если вы услышите на той стороне полную перемену тональности (из до-мажора они вдруг перескочат в ре-минор или наоборот) – верить этому все равно будет нельзя.