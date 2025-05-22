Лукашенко не думает о тех, кто там что говорит за Бугом – Пустовой о кадровых назначениях Президента

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Александр Григорьевич Лукашенко кадровые назначения производит, вообще не думая о тех, кто за Бугом. Есть задачи, которые надо выполнять, есть люди, которые умеют лучше всего справиться на каком-то определенном посту. Не зря в этом Красном зале стоит подарок Президенту – шахматная доска. Чтобы Петкевич вырасти до вице-премьера, ей надо было пройти определенную ступень. Чтобы Крутой вырос до главы Администрации, он тоже прошел эту ступень. И Президент, когда начинает проводить кадровые рокировки, видит, куда должен прийти определенный кадр и какую нишу занять. Одному надо пообтесаться, по навозу походить, а другому, наоборот, получить новые компетенции. Кому-то надо научиться больше общаться с людьми, а кому-то углубиться в экономику. Вот где основная суть. У нас своя философия кадровой политики есть, есть своя философия, концепция. И в этом мудрость Президента – расставлять на необходимые посты тех, которые определяют свои компетенции, бэкграунд собирают. А этих революционеров вообще нет в повестке. Президент же сегодня четко сказал: нет их, они все уехали, остальные все наши люди.