«Бешеная конкуренция». Лукашенко предупредил о проблемах с экспортом белорусских товаров
Александр Лукашенко назначил новых руководителей. Кроме местной вертикали власти, кадровые перестановки произошли в Администрации Президента, Совете Министров, в министерствах, дипломатическом корпусе и Академии наук. Всего 26 управленцев получили новые назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Крутой теперь остается без двух замов. Владимир Перцов стал первым заместителем главы Администрации Президента. Впереди пересмотр полномочий в АП.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Распределите свои обязанности. Я не исключаю, что там вместо Наталии Владимировны будет человек какой-то дополнительный. Но пока, говорит глава Администрации, ему это не нужно. Пусть работает, на совещании определимся.
Нужен или не нужен – надо не забывать, что заместитель главы Администрации это еще кадр на будущее. Он там обкатку хорошую и подготовку проходит. Поэтому для нас не столь затратно иметь там не троих, а четверых заместителей. Посмотрите вместе, обсудите, вы люди опытные, знаете, что вам надо, а что не надо. Как вы решите, так и будет.
Обращаясь ко всем, не только сегодняшним назначенцам, Президент еще раз нацелил на диверсификацию экспорта. Предупреждал же, что на Россию огулом рассчитывать нельзя.
Александр Лукашенко:
Я год назад вас предупреждал, что у нас будут проблемы на основном рынке, на российском. Они уже появляются. Ну благо Китай есть, который все больше и больше потребляет наших продуктов питания и так далее. Но из промышленных товаров китайцы у нас ничего не купят, потому что это у них добро все свое. А на российском рынке сейчас бешеная конкуренция. Все непросто. Поэтому везде надо напрягаться и работать.
Политика Президента основана на уважительном отношении. Такого он требует и от своих подчиненных. Кадровой гармонии.
Александр Лукашенко:
Действуйте аккуратно. Не должно быть никаких наскоков. Это не то время середины 90-х, когда у нас с вами пустые полки были. Многие из вас, молодые люди, даже этого не помнят. А я помню. Тогда нужны были жесткие, принципиальные, мгновенные решения. Поэтому и референдум был о полномочиях Президента. Если бы тогда не было у руководителя, у Президента, у меня или, может, кто-то другой бы был, этих полномочий, мы бы ничего не сделали. Но сегодня время другое.
Не надо наскоком решать эти вопросы. Надо очень аккуратно подходить к людям. Это наши люди. Те вражеские силы, которых можно так назвать, они уже сбежали из Беларуси. Это наши люди. Но в силу того, что мы, может, неправильную политику осуществляли, они не на своем месте. Значит, надо каждому человеку найти свое место.