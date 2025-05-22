«Бешеная конкуренция». Лукашенко предупредил о проблемах с экспортом белорусских товаров

Александр Лукашенко назначил новых руководителей. Кроме местной вертикали власти, кадровые перестановки произошли в Администрации Президента, Совете Министров, в министерствах, дипломатическом корпусе и Академии наук. Всего 26 управленцев получили новые назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дмитрий Крутой теперь остается без двух замов. Владимир Перцов стал первым заместителем главы Администрации Президента. Впереди пересмотр полномочий в АП.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Распределите свои обязанности. Я не исключаю, что там вместо Наталии Владимировны будет человек какой-то дополнительный. Но пока, говорит глава Администрации, ему это не нужно. Пусть работает, на совещании определимся. Нужен или не нужен – надо не забывать, что заместитель главы Администрации это еще кадр на будущее. Он там обкатку хорошую и подготовку проходит. Поэтому для нас не столь затратно иметь там не троих, а четверых заместителей. Посмотрите вместе, обсудите, вы люди опытные, знаете, что вам надо, а что не надо. Как вы решите, так и будет. Обращаясь ко всем, не только сегодняшним назначенцам, Президент еще раз нацелил на диверсификацию экспорта. Предупреждал же, что на Россию огулом рассчитывать нельзя.