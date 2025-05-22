Пустовой про беглых: они пошли искать счастье там, где его нет. Там надо работать и выживать

Григорий Азаренок, СТВ:

Белорусы живут достойнее их всех. Потому что есть понятия «потребление» и «комфорт», а есть понятие «счастье». И ни за какие деньги ты счастье не купишь. А счастье – это выйти, увидеть свою родную природу, увидеть Неман и заплакать от счастья. Вот это счастье. Счастье – это быть с родными и близкими. Счастье – это искренне любить и быть любимым. Вот это счастье. И это счастье есть только на родной земле. А у вас этого счастья никогда не будет. Даже если вы там украдете миллионы долларов или окажетесь в ботоферме, где вам заплатят 500 евро за то, чтобы эти идиотские вопросы решать, вы все равно никогда счастья не найдете. Не будет у вас никогда счастья, потому что вы отсекли себя от великих энергий, от великой, святой Белой Руси. И у вас никогда ничего не будет хорошего жизни. Она абсолютно бессмысленна. Вы атеисты. Вы верите только в то, что человечество создано и вы, конкретно вы, что вы животное, вы обезьяны, что главная ваша функция – это жрать, срать, сношаться и дальше жрать, срать, сношаться. Все, больше у вас никаких целей в жизни нет, потому что вы все атеисты, сатанисты, антибелорусы, либералы, демократы, у вас нет ничего святого. Душа-то ваша тоскует, душа хочет в Беларусь, но вы ее гнобите, вы ее спустили в навоз, в кизяк. Вы могли бы спастись, вы могли бы быть здесь, вы могли бы превратиться из Савла в Павла, но вы упорствуете в своей злобе, гадкой своей злобе. Пишите в комиссию, Евгений в ней состоит.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Ты тоже состоишь. Мы все рассуждаем о них, они просто о себе напоминают, но мне кажется, если бы они чувствовали счастье, вот эту великую энергию счастья, заката над Неманом, рассветы над Припятью, стрекот кузнечиков, трели соловьев, они бы не могли бросить камень в свою родину. Вот и все. Им хотелось дешевой картошки, бургеров и всего остального. Они пошли искать там, а там тоже этого нет. Ни счастья для души, ни счастья для тела. Там надо работать и выживать.