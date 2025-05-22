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«Минск» обыграл «Гродно-93» и вышел вперёд в финальной серии чемпионата Беларуси по баскетболу

22 мая 2025 19:13
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Баскетбольный клуб «Минск» вышел вперед в финальной серии чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, в гонке за золотые награды национального первенства противостоит «горожанам» – «Гродно-93». Поединок проходил в плотной борьбе. На большой перерыв подопечные Дмитрия Кузьмина отправились с небольшим преимуществом в два очка. В третьем периоде минчане сумели нивелировать отставание. В заключительной четверти обе дружины вновь показали, что обладают амбициями на победу и уступать никто не намерен. Все решилось на последних секундах: минимальный перевес оказался на стороне столичной команды – 78:75.

Четвертая дуэль титульного раунда состоится в 24 мая на паркете Дворца спорта. Напомним, бронзу чемпионата оспаривают могилевский «Борисфен» и витебский «Рубон». Пока счет в серии равный – 1:1. 23 мая соперники встретятся вновь.

# Баскетбол

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