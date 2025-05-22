В Минске проходит открытый Кубок Беларуси по стрельбе из лука

130 спортсменов определяют сильнейших на открытом Кубке Беларуси по стрельбе из лука, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Конкуренцию белорусам составляют представители России и Туркменистана.

Награды будут разыграны в личных, командных и смешанных турнирах – в классическом и блочном луке. Усложняет задачу погода. Дожди и ветер влияют на точность стрельбы. Тем не менее спортсмены показывают достойные результаты, а решить спорные моменты помогают опытные судьи. Данные состязания – хорошая возможность проверить свои силы и получить необходимую соревновательную практику при подготовке к следующим стартам. Уже в начале июня белорусы примут участие в этапе Кубка Мира.

Екатерина Тимофеева, главный тренер национальной команды Беларуси по стрельбе из лука: Спортсмены достаточно конкурентоспособны на сегодняшний момент. Это можно проследить по результатам в квалификации. Мы надеемся, что в дуэльной борьбе завтра спортсмены покажут еще лучшие результаты и сумеют пробиться в финальное соревнование, тем самым будут бороться за медали.

Николай Марусов, главный судья соревнований:

Судьи на всех соревнованиях – это в помощь спортсменам. Если у спортсмена спорная пробоина либо нужна помощь, то, конечно, к нему всегда приходит на помощь судья. И в спорных вопросах, особенно когда у нас идет дуэльная борьба, каждый балл на вес золота, судья должен беспристрастно определить пробоину и отдать этот балл кому-то из спортсменов.

Победители и призеры соревнований определятся в субботу, 24 мая. Отметим, Кубок Беларуси проводится уже четвертый год подряд.