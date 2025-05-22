Азарёнок: лишний час не просидишь на работе – завтра одна маленькая дочь останется сиротой

Григорий Азаренок, СТВ:

А вот сейчас от действий каждого из нас... Например, военное производство. Условно. Можно перенести на сельское хозяйство, на местную вертикаль, на управление, на СМИ, на что угодно, но вот военное производство. Ты очень хочешь спать, валишься с ног, тебе надоело это все. Или зарплата не нравится, или еще что-то. Но ты местный руководитель, еще кто-то. Но если ты не проработаешь здесь лишний час, не просидишь лишнее время, не покрутишь лишние гайки, не удостоверишься, что все сделано правильно, четко и хорошо, то завтра на границу пойдут бойцы, наши дети, 23-летние, 20-летние, 30-летние, 18-летние, им с этими дронами защищать страну. Если ты где-то по лености своей, по недомыслию допустил брак, где-то останется одна вдова, где-то одна маленькая дочь останется сиротой. Вот такая сейчас ответственность. А дальше выходим на международную политику. И здесь очень хороший пример. Простая девушка-таможенница сделала качественно свою работу и остановила машину с полутонной взрывчатки. Ты представляешь, как поменялась бы международная геополитика, если бы на День Победы в Москве это рвануло?

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Это в Пятигорск везли, чтобы Кавказ разбудить.

Григорий Азаренок:

Это запустило бы тектонические процессы, как убийство эрцгерцога Фердинанда в 1914 году. Казалось бы, один конкретный человек убил одного конкретно другого, но дальше мировая война, миллионы трупов. Выполненное одним человеком, одной белорусской таможенницей качественное дело в Год качества предотвратило мировые геополитические сдвиги. Мне кажется, об этом говорит Президент новым назначенцам.