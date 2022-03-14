США приняли очередной пакет ограничений для Минска. Санкции коснулись оборонки и трёх банков

Для Запада признание ДНР и ЛНР стало формальным поводом, чтобы объявить о новых санкциях против России, а следом и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джо Байден распечатал очередной пакет ограничений для Минска. В черном списке еще 24 фамилии: чиновники, силовики и бизнесмены. Санкции коснулись оборонного сектора и трех банков. Финансовые институты отрезали от международной банковской системы. США действуют по иранскому сценарию.

Евросоюз расширил рестрикции против Нацбанка Беларуси. Британия ударила по промышленному комплексу страны. Однако в белорусском правительстве уже принимают всевозможные меры поддержки экономики в условиях санкций. И доказывают это не только словом, но и делом. Ищут новые пути развития. Если раньше Беларусь поставляла продукцию в Китай через Одессу морем, то теперь товарооборот переместится на сушу, а точнее – на железную дорогу России.