США приняли очередной пакет ограничений для Минска. Санкции коснулись оборонки и трёх банков

Для Запада признание ДНР и ЛНР стало формальным поводом, чтобы объявить о новых санкциях против России, а следом и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для Запада признание ДНР и ЛНР стало формальным поводом, чтобы объявить о новых санкциях против России, а следом и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Джо Байден распечатал очередной пакет ограничений для Минска. В черном списке еще 24 фамилии: чиновники, силовики и бизнесмены. Санкции коснулись оборонного сектора и трех банков. Финансовые институты отрезали от международной банковской системы. США действуют по иранскому сценарию.
Евросоюз расширил рестрикции против Нацбанка Беларуси. Британия ударила по промышленному комплексу страны. Однако в белорусском правительстве уже принимают всевозможные меры поддержки экономики в условиях санкций. И доказывают это не только словом, но и делом. Ищут новые пути развития. Если раньше Беларусь поставляла продукцию в Китай через Одессу морем, то теперь товарооборот переместится на сушу, а точнее – на железную дорогу России.
Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы прекрасно понимаем, что Европейский союз без нашей продукции деревообработки тоже не обойдется, потому что слишком уже налажены производственные цепочки. Субъекты хозяйствования Польши построили мебельные заводы, которые были сориентированы на нашу продукцию.
Кто теперь будет основным покупателем белорусской древесины – читайте здесь.