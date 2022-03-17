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«Общий объём финансирования составил 32 млн долларов». Минобороны РФ о разработке биологического оружия

17 марта 2022 19:05
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Минобороны России продолжает изучать секретные документы по созданию биологического оружия в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Москва требует от Киева и Вашингтона предоставить всю информацию о деятельности военно-биологических лабораторий. Некоторые документы подтверждают прямое участие Пентагона в финансировании подобных проектов в Украине.

«Общий объём финансирования составил 32 млн долларов». Минобороны РФ о разработке биологического оружия-1

Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России:
Обращаю ваше внимание на то, что соглашение о совместной биологической деятельности заключено между военным ведомством США и Министерством здравоохранения Украины. Однако реальным получателем денежных средств являются лаборатории украинского Министерства обороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Общий объем финансирования составил 32 миллиона долларов.

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