Москва требует от Киева и Вашингтона предоставить всю информацию о деятельности военно-биологических лабораторий. Некоторые документы подтверждают прямое участие Пентагона в финансировании подобных проектов в Украине.

Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России:

Обращаю ваше внимание на то, что соглашение о совместной биологической деятельности заключено между военным ведомством США и Министерством здравоохранения Украины. Однако реальным получателем денежных средств являются лаборатории украинского Министерства обороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Общий объем финансирования составил 32 миллиона долларов.

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