Официальный Минск на 78-й сессии Генассамблеи ООН будет продвигать созидательную повестку – МИД

Продвижение созидательной повестки с акцентом на недопустимость негативного влияния односторонних принудительных мер на устойчивое развитие стран, а также укрепление продовольственной безопасности. Именно на этом сосредоточит усилия официальный Минск во время работы 78-й сессии Генассамблеи ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Йорк белорусская делегация во главе с министром иностранных дел отправляется сегодня, 19 сентября, и будет работать там по 24 сентября. И хотя сессия Генассамблеи проходит в условиях продолжающегося кризиса многосторонности и обострения противоречий между государствами – членами ООН, наши дипломаты задействуют ее трибуну для продвижения идей консолидации.