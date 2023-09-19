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Официальный Минск на 78-й сессии Генассамблеи ООН будет продвигать созидательную повестку – МИД

19 сентября 2023 06:12
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Продвижение созидательной повестки с акцентом на недопустимость негативного влияния односторонних принудительных мер на устойчивое развитие стран, а также укрепление продовольственной безопасности. Именно на этом сосредоточит усилия официальный Минск во время работы 78-й сессии Генассамблеи ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальный Минск на 78-й сессии Генассамблеи ООН будет продвигать созидательную повестку – МИД-1

В Нью-Йорк белорусская делегация во главе с министром иностранных дел отправляется сегодня, 19 сентября, и будет работать там по 24 сентября. И хотя сессия Генассамблеи проходит в условиях продолжающегося кризиса многосторонности и обострения противоречий между государствами – членами ООН, наши дипломаты задействуют ее трибуну для продвижения идей консолидации. 

Официальный Минск на 78-й сессии Генассамблеи ООН будет продвигать созидательную повестку – МИД-4

В программе визита выступления на общеполитической дискуссии, участие в ряде многосторонних мероприятий. На полях Генассамблеи запланирована также серия двусторонних встреч Сергея Алейника с коллегами из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, руководством ООН.

# ООН # Сергей Алейник # Фотофакт

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