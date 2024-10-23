Лукашенко: не такой смелый Володя Зеленский, чтобы нажать «красную кнопку»

Саммит БРИКС проходит в Казани. К глобальному диалогу присоединилась и Беларусь. В повестке – обсуждение международной проблематики, а также темы укрепления взаимодействия, ведь сегодня БРИКС – одна из основ многосторонности, а также повышения сплоченности мирового большинства. Участие в саммите принимает и Президент Беларуси. Программа его международных контактов, как всегда, широка. Большой интерес к нашей стране проявляют как зарубежные лидеры, так и иностранные медиа. В Казани Александр Лукашенко уже провел ряд важных двусторонних встреч, успел пообщаться и с представителями СМИ. Тема Украины так или иначе звучит на саммите. Даже штаб-квартира ООН объясняла Киеву, почему на саммит прилетел генеральный секретарь. Зеленский уже вошел в роль обиженного политика. И продолжает играть в мачо. Теперь грозит грязной бомбой – или все-таки грезит.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не верю. Ему это никто не позволит. И ему не позволит это сделать не только Россия, но и Запад. Потому что (это уже не мое мнение, это убеждение на основе фактов) больше всего Запад, англосаксы боятся ядерного конфликта. Они не хотят этого конфликта. Американцы еще подумывают, что они там за океаном отсидятся. Но без Европы им будет сложно воевать, в том числе и ядерным оружием. Поэтому надо задействовать Европу. Европа не просто упирается – они категорически не допускают использования ядерного оружия, да и американцы этого боятся. Поэтому они Володе Зеленскому это не позволят сделать. И эти хотелки ни к чему. Но это надо учитывать. Не такой смелый Володя Зеленский, как нам порой кажется. «Вот я ядерную бомбу, вот я разработаю, вот я там ударю даже по Кремлю…» Слушайте, не такой он смелый. Для того чтобы нажать красную кнопку, надо обладать определенной смелостью. Во-вторых, надо думать о том, что будет потом. Ну нажал, дальше что? Что, Россия рухнет от того, что ты «грязную бомбу» сбросишь, даже на Москву? Нет, Россия не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет. БРИКС – это площадка не только для разных стран, но и цивилизаций. У каждого свои интересы в экономике и политике. Находят же общий язык. Тем более болезненно выглядит ситуация в конфликте между Россией и Украиной.