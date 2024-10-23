Петровский: главный приоритет БРИКС – создание параллельной Западу финансовой и валютной систем

Петр Петровский, политолог:

Сегодня была опубликована декларация Казанского саммита БРИКС. Там достаточно четко прописаны все приоритеты. Главный приоритет, из чего клуб БРИКС перерастает сейчас постепенно в полноценную международную организацию, – это создание альтернативной, параллельной Западу финансовой и валютной системы. Почему? Потому что система МВФ и Всемирного банка, она себя дискредитировала, и она фактически является простой финансовой и валютной дубинкой в руках американцев. Поэтому страны коллективного Востока выступают за альтернативу, и сейчас идет глубинная проработка именно этой альтернативы.

Я думаю, что тут не какая-то из стран БРИКС будет предлагать свою валюту в качестве главной резервной. Нет, наоборот, будет создана какая-то межнациональная валюта для того, чтобы и страны эти не были зависимы, и чтобы организация больше решала этот момент. Второй момент, я бы подчеркнул, – усиление политико-дипломатического фактора БРИКС. Давайте сегодня прямо скажем, сегодня вот платформа друзей мира, которую предлагают Китай и Бразилия, она была поддержана российским руководством. Про это было сказано. То есть по большому счету наделяется БРИКС уже таким политико-дипломатическим характером. И если вот эта платформа, вокруг нее соберется максимальное количество стран, то через ООН, через Ассамблею ООН БРИКС просто-напросто задушит этот коллективный Запад своим глобальным большинством.

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