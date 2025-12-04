Патриотическая акция «Солдату Победы посвящается…» прошла в Минском суворовском военном училище

«Солдату Победы посвящается…». Патриотическую акцию провели в Минском суворовском военном училище, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Солдату Победы посвящается…». Патриотическую акцию провели в Минском суворовском военном училище, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Парламентарии напомнили курсантам об истории 40-х годов прошлого века. Отдельные моменты ранее не были широко известны. Говорили о судьбах ветеранов и о том, какую цену они заплатили за мир.
Иван Новицкий, учащийся Минского суворовского военного училища:
На базе Минского суворовского военного училища проходит множество проектов. Мы собирали определенные данные и информацию о семейных героях. Соловьев Иван Ефимович, мой прадедушка, который также принимал участие в Великой Отечественной войне. Я считаю, что мы как молодежь обязаны сохранять историческую память, вот этот своеобразный мостик поколений, для того, чтобы ни в коем случае не повторить тот страшный ад, через который прошли советские люди.
Сегодня в Минском суворовском военном училище – более 400 воспитанников. Депутатский корпус ознакомили с историей и традициями учреждения. Кроме общеобразовательных предметов в программе обучения профильные занятия. В том числе стрельба, тактическая медицина, управление беспилотниками. Также созданы условия, которые позволяют ребятам заниматься автомобильной, альпинистской и воздушно-десантной подготовкой.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Созданы замечательные условия, но, наверное, самое главное, что здесь работают лучшие офицеры Вооруженных Сил Республики Беларусь, лучшие педагоги, учителя города Минска. Готовят разносторонних людей. Мы хотим донести будущим офицерам, поскольку здесь уделяется серьезное внимание военно-патриотическому воспитанию, свое видение на те героические трагические события и на вклад наших белорусов, наших людей в Великую Победу 80-летия, которой мы отметили в текущем году.
Суворовцы становятся лауреатами многих конкурсов. Учреждение готовит настоящих патриотов и разносторонне развитых людей.