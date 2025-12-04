Патриотическая акция «Солдату Победы посвящается…» прошла в Минском суворовском военном училище

Парламентарии напомнили курсантам об истории 40-х годов прошлого века. Отдельные моменты ранее не были широко известны. Говорили о судьбах ветеранов и о том, какую цену они заплатили за мир.

Иван Новицкий, учащийся Минского суворовского военного училища:

На базе Минского суворовского военного училища проходит множество проектов. Мы собирали определенные данные и информацию о семейных героях. Соловьев Иван Ефимович, мой прадедушка, который также принимал участие в Великой Отечественной войне. Я считаю, что мы как молодежь обязаны сохранять историческую память, вот этот своеобразный мостик поколений, для того, чтобы ни в коем случае не повторить тот страшный ад, через который прошли советские люди.

Сегодня в Минском суворовском военном училище – более 400 воспитанников. Депутатский корпус ознакомили с историей и традициями учреждения. Кроме общеобразовательных предметов в программе обучения профильные занятия. В том числе стрельба, тактическая медицина, управление беспилотниками. Также созданы условия, которые позволяют ребятам заниматься автомобильной, альпинистской и воздушно-десантной подготовкой.