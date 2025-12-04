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В Австралии золотую шахту накрыла мощная песчаная буря

04 декабря 2025 07:41
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В Австралии, в пустыне Танами на севере страны, золотую шахту накрыла мощная песчаная буря, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии золотую шахту накрыла мощная песчаная буря-2

Огромное облако пыли и песка два дня подряд обрушивалось на рудник, превращая день в ночь и снижая видимость до нескольких метров. Очевидцы сравнивают бурю с гигантской скалой Улуру – настолько массивной и устрашающей она казалась. Несмотря на масштаб стихии, никто из шахтеров не пострадал. Эксперты отмечают: подобные явления в засушливых районах северной территории происходят регулярно и представляют серьезную угрозу для работы шахт и транспорта.

# Австралия

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