В Австралии золотую шахту накрыла мощная песчаная буря

Огромное облако пыли и песка два дня подряд обрушивалось на рудник, превращая день в ночь и снижая видимость до нескольких метров. Очевидцы сравнивают бурю с гигантской скалой Улуру – настолько массивной и устрашающей она казалась. Несмотря на масштаб стихии, никто из шахтеров не пострадал. Эксперты отмечают: подобные явления в засушливых районах северной территории происходят регулярно и представляют серьезную угрозу для работы шахт и транспорта.