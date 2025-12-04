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В МНС рассказали о перспективе развития маркировки в ЕАЭС

04 декабря 2025 07:14
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Действенный инструмент в борьбе с контрафактом и контроле за оборотом продукции. В Министерстве по налогам и сборам рассказали о перспективах развития системы маркировки товаров в рамках ЕАЭС. Речь идет о создании единой платформы, которая позволит отслеживать движение продукции, обеспечивать ее подлинность и защищать рынок от контрафакта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МНС рассказали о перспективе развития маркировки в ЕАЭС-2

Маркировка – важный инструмент для бизнеса и государства: она упрощает контроль, повышает прозрачность торговли и доверие покупателей. В перспективе система будет интегрирована во все страны «пятерки», что обеспечит единые правила и стандарты для производителей и экспортеров. Специалисты намерены определить общие подходы к агрегации QR-кодов, наносимых на транспортную тару, чтобы упростить приемку товаров и логистику, закрепить их законодательно. В планах также выработка единой криптографической защиты средств идентификации.

# Министерство по налогам и сборам # Министерство по налогам и сборам Беларуси

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