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В Малайзии спустя 11 лет возобновляют поиски пропавшего рейса МН370

04 декабря 2025 07:39
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В Малайзии спустя 11 лет возобновляют поиски пропавшего рейса МН370. Министерство транспорта сообщило, что операцию поручили американской компании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Малайзии спустя 11 лет возобновляют поиски пропавшего рейса МН370-2

Ее специалисты проведут 55-дневное обследование дна Индийского океана с использованием глубоководных роботов. Если обломки будут найдены, Малайзия выплатит компании до 70 миллионов долларов.

Напомним, самолет Boeing 777, летевший из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с радаров 8 марта 2014 года. На его борту находились 239 человек, большинство – граждане Китая. За годы поисков было найдено лишь несколько фрагментов, однако причина исчезновения так и не установлена. Власти надеются, что новая миссия поможет выяснить, что тогда произошло и кто несет за это ответственность. 

# Авиакатастрофа

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