Важное событие для науки и культуры. Национальный атлас Беларуси теперь доступен в электронном формате. Это фундаментальное картографическое издание весом в пять с половиной килограммов отражает все стороны жизни государства – от природы и ресурсов до экономики и истории, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Атлас включает 20 разделов, более 700 карт и схем, многие из которых публикуются впервые. Созданный усилиями сотен специалистов и десятков организаций, он стал не только научным справочником, но и инструментом для планирования и прогнозирования развития страны. Теперь издание доступно в цифровом формате, а до конца 2025 года появится интерактивная версия – онлайн‑сервис, где карты будут оживать на экране. Можно сказать, что это символ богатой истории и суверенного будущего Беларуси – с акцентом на политической и экономической самостоятельности, сохранении национальной идентичности и культурных ценностей.