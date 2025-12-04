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В БГТУ открылись две новые лаборатории к 95-летию вуза

04 декабря 2025 07:34
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Подарком к юбилею университета стали две новые лаборатории. Передовые технологии и материалы студенты смогут разрабатывать на базе кабинета целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности. А в лаборатории фармацевтических технологий будут постигать азы работы с лекарствами. Современное оборудование позволяет тестировать и изучать готовые препараты, а в перспективе – создавать собственные, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БГТУ открылись две новые лаборатории к 95-летию вуза-2

Юлия Чернецкая, доцент Белорусского государственного технологического университета:
Благодаря такому практическому обучению, когда ребята приходят на фармацевтические предприятия работать, у них уже есть база знаний, у них уже есть практические навыки, и они себя уверенно чувствуют. И в цехе работая, и в отделе контроля качества, и работая с документацией. Поэтому функция этой лаборатории именно обучение, теоретические и практические навыки.

В БГТУ открылись две новые лаборатории к 95-летию вуза-4

Выпускники БГТУ формируют кадровый резерв химической, лесной и нефтехимической отраслей. Они также востребованы в сфере IT, механики, компьютерного моделирования и конструирования. Сегодня в вузе обучаются более 12 тысяч будущих специалистов. 

# Образование # Высшее образование в Беларуси

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