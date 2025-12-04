В БГТУ открылись две новые лаборатории к 95-летию вуза

Подарком к юбилею университета стали две новые лаборатории. Передовые технологии и материалы студенты смогут разрабатывать на базе кабинета целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности. А в лаборатории фармацевтических технологий будут постигать азы работы с лекарствами. Современное оборудование позволяет тестировать и изучать готовые препараты, а в перспективе – создавать собственные, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Чернецкая, доцент Белорусского государственного технологического университета:

Благодаря такому практическому обучению, когда ребята приходят на фармацевтические предприятия работать, у них уже есть база знаний, у них уже есть практические навыки, и они себя уверенно чувствуют. И в цехе работая, и в отделе контроля качества, и работая с документацией. Поэтому функция этой лаборатории именно обучение, теоретические и практические навыки.