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Лукашенко назначил Владимира Караника заместителем председателя правительства

03 марта 2025 09:03
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Александр Лукашенко в понедельник, 3 марта, принимая кадровые решения по формированию экономического блока правительства назначил Владимира Караника вице-премьером, который отвечает за социальный блок, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Экономический блок правительства возглавил первый вице-премьер Николай Снопков.

 

Лукашенко назначил Владимира Караника заместителем председателя правительства-1

Фото: president.gov.by

Лукашенко обозначил особенность работы будущего правительства, заявив, что значительно больший вес будут иметь заместители премьер-министра. «Председатель правительства – это председатель, он отвечает за организацию работы правительства, ведет заседания, но не принимает единоличных решений и не довлеет над членами правительства», – сказал глава государства.

Лукашенко новому экономическому блоку: как никогда в этой пятилетке нужно экономить

# Государственная политика # Александр Лукашенко # Отставки и назначения в Беларуси

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