Лукашенко назначил Владимира Караника заместителем председателя правительства

Александр Лукашенко в понедельник, 3 марта, принимая кадровые решения по формированию экономического блока правительства назначил Владимира Караника вице-премьером, который отвечает за социальный блок, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко обозначил особенность работы будущего правительства, заявив, что значительно больший вес будут иметь заместители премьер-министра. «Председатель правительства – это председатель, он отвечает за организацию работы правительства, ведет заседания, но не принимает единоличных решений и не довлеет над членами правительства», – сказал глава государства.

Лукашенко новому экономическому блоку: как никогда в этой пятилетке нужно экономить