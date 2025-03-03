В Таджикистане на парламентских выборах одержала победу Народная демократическая партия

В Таджикистане правящая Народная демократическая партия одержала победу на выборах в нижнюю палату парламента. Голосование состоялось 2 марта. 3 марта в республике подводят предварительные итоги. Международное наблюдение вела и белорусская делегация, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представители Центральной избирательной комиссии, исполнительных органов власти и парламентарии нашей страны посетили участки для голосования и окружные избирательные комиссии в Душанбе и Рудаках. По словам главы ЦИК Беларуси Игоря Карпенко, парламентские выборы в Таджикистане прошли в спокойной, доброжелательной обстановке.

Если говорить о сотрудничестве двух стран, то отношения динамично развиваются. В частности, в конце февраля состоялся телефонный разговор белорусского и таджикского лидера. Александр Лукашенко с Эмомали Рахмоном обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, констатировали хорошую динамику в развитии отношений. Была подчеркнута важность в полной мере реализовать утвержденную ранее дорожную карту, уделив особое внимание укреплению кооперационных связей.