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Лукашенко о зарплате в регионах: люди должны получать примерно столько же, как в Минске

03 марта 2025 10:00
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Обратить внимание на отток людей из регионов. Такую задачу поставил Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 3 марта, во время кадровых назначений в новый состав правительства, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко о зарплате в регионах: люди должны получать примерно столько же, как в Минске-1

Фото: president.gov.by

Глава государства произвел часть кадровых назначений и перед новым составом правительства поставил ряд задач. В их числе – не допускать оттока людей из регионов. Лукашенко обозначил, что дифференциация в зарплате должна быть сокращена: люди должны получать в регионах примерно столько же, сколько и в белорусской столице.

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# Государственная политика # Александр Лукашенко

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