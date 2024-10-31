Лукашенко: незаконными санкциями обложено полмира

Нелегитимными ограничениями парализованы целые отрасли экономики, а право частной собственности уничтожено. Такое заявление Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал в четверг, 31 ноября, на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства обратил внимание, что ведь сам коллективный Запад десятилетиями учил, что такое частная собственность. «А теперь где она», – задался вопросом Лукашенко. Под арестом находятся государственные активы, в наглую разворовываются суверенные финансовые ресурсы. В дополнение Президент отметил, что взрываются газопроводы, перекрывается доступ к морю, а приобретение товаров западных брендов больше не является гарантом технологической безопасности.

Затронул белорусский лидер и тему демократии, заявив, что наблюдается крах всех ее постулатов: «Мы видим, что есть демократия для себя, а есть демократия на экспорт. Какими демократическими ценностями можно объяснить происходящее на Ближнем Востоке и то, что произошло в Украине?».

«Неужели верхом демократии является возможность физического устранения человека, которого США и его сателлиты сочтут угрозой для нацбезопасности?! Любого – от политического и общественного деятеля до бизнесмена, учёного или журналиста».

Лукашенко обратил внимание, что нападкам подвергаются не только отдельные лидеры, но и целые народы. В странах, которые осмеливаются выбирать свой путь, делается ставка на цветные революции, к власти ставятся лояльные лидеры и откровенные марионетки за деньги западной «мягкой силы». А в самих странах ЕС, если политики решат выступать за интересы своего народа, их ждут уголовные обвинения, сфабрикованные дела и даже могут быть покушения.