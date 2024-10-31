Лукашенко: нам жизненно необходим честный разговор и беспристрастные оценки происходящих событий

Сегодня можно на пальцах одной руки пересчитать площадки, где ведутся открытые и конструктивные дискуссии на тему по евразийской безопасности. И миру крайне необходим не только честный разговор и беспристрастные оценки происходящих событий, но и эффективные меры, направленные на противодействие современным вызовам и угрозам. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на II Минской международной конференции по евразийской безопасности, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко обратил внимание, что первая конференция по вопросам евразийской безопасности, которая состоялась в белорусской столице в 2023 году, удивила даже самых ярых скептиков. Они ставили под сомнение, что в такое неспокойное время можно собрать представителей Запада и Востока. Президент напомнил, что итогом той конференции стал проект Хартии многообразия и многополярности в двадцать первом веке. И эта работа будет продолжена и во время нынешнего международного мероприятия.

Лукашенко обратил внимание, что данный документ рассматривается как всесторонний и всеобъемлющий. Он не привязан к какому-либо конкретному региону, чтобы способствовать формированию консенсуса в области безопасности.