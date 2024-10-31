Очередная провокация! Евродипломаты посетили урочище Куропаты

Убитые беженцы на границе с ЕС, попытки террористических актов, проводимые украинской разведкой в отношении Беларуси: эти и многие другие темы мало волнуют представителей дипмиссий. То ли дело такого рода акции. Место массовой гибели людей должно быть вне политики. Но красных линий для представителей ЕС нет, только задачи, поступающие от заокеанских хозяев. Стратегия общения с журналистами не меняется годами. На острые вопросы – молчание.

– Скажите, вы посещаете все такие мероприятия. Попытка повторить 20-й год здесь, какое ваше отношение? Ну или зачем вы снова сюда приехали? Что именно посмотреть, возложить, или это акция для того, чтобы вы сделали красивый пост в Facebook на вашей странице? – Сейчас у нас такая очень важная политическая кампания идет, электоральная, тоже считаете, что важная, вы так махнули головой? Стоит ли нам готовиться к чему-нибудь? Будете ли вы как-то пытаться дискредитировать выборы? – Скажите, вы уже профинансировали наших оппозиционеров беглых? – Понимаете, что это согласие? – Молчание в этом случае – это действительно согласие.

Куропаты – боль нашей нации. И в Беларуси историю не забывают. Здесь установлен мемориальный знак памяти и скорби. Место имеет статус историко-культурной ценности. И создано оно, отнюдь не для того, чтобы превращать в поле для политических спектаклей. Как делают это евродипломаты.

Людовик Руайе, поверенный в делах Франции в Беларуси:

Вы знаете, мы в этом году договорились о том, что просто бесполезно с вами говорить. Мы везде просто, когда были жертвы, мы каждый раз на месте: и здесь, и в Хатыни, и в других местах. Поэтому я не вижу, что можно добавить здесь.

– Смотрите, вот вы сказали про жертвы. Сейчас на границе, вот даже недавно наши журналисты из России, мы видели своими глазами трупы беженцев, которые были действительно убиты очень жестоко. Как вы считаете, это разве демократия?

– Нет, ну вы понимаете, что это совсем другой разговор?

И тут известная фраза. Вы не понимаете, это другое. А дальше все по западной методичке. Использовав прошлогоднюю картинку, зритель вряд ли отличил бы ее от сегодняшних съемок. Молчаливое шествие и скоропостижный отъезд на машинах с красными номерами. Ответов на демократичные вопросы у представителей якобы демократичных стран нет.