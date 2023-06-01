Лукашенко о работе спецслужб СНГ: «Запад об этих контактах мало знает, поэтому не так бесится»

Эти люди одни из самых информированных в своих государствах, они знают о реальных мотивах партнеров, если не все, то многое. И опираясь на результаты их работы, руководители стран СНГ принимают зачастую судьбоносные решения. Не часто их можно видеть всех вместе, но это не мешает эффективно взаимодействовать, несмотря ни на что. Именно с этой главной, очень говорящей детали и начал разговор Президент Беларуси с главами спецслужб стран СНГ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, что все руководители органов безопасности прибыли в Беларусь на самом высоком уровне, говорит о том, что вы видите, что происходит вокруг наших границ, нашего Содружества, и вы понимаете, что может быть. Оно было, в общем-то, всегда так. Политики и экономисты могли сходиться, расходиться. А спецслужбы всегда находились в тесном контакте. Поэтому я вам хочу пожелать: в этом направлении надо действовать и сейчас. Ведь это ни к чему вас по большому счету не обязывает. Я это говорю, потому что после того как началась специальная военная операция в Украине и против Беларуси и России начали вводить масштабные санкции, в наших странах кое-кто заколебался, завертелся, зашатался и так далее. Это, наверное, естественно. Очень бурные события произошли мгновенно, поэтому некоторое время надо, чтобы оценить ситуацию. Но специальные службы были всегда в контакте. Они действуют спокойно, тихо, незаметно, как и положено специальным службам. Поэтому фактически никого ни к чему не обязывает. Запад об этих контактах мало знает, поэтому не так бесится и меньше претензий предъявляет к вам, нашим союзникам. Ну а мы с Россией оказались в эпицентре этих бурных событий.