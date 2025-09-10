Сийярто в Минске: мы заинтересованы в развитии экономического сотрудничества с Беларусью
Закрытие границы в Польше – это антинародный шаг, направленный против простых людей. А также проявление нечестной конкуренции. Так, в МИД Беларуси прокомментировали решение официальной Варшавы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявление сделал руководитель ведомства Максим Рыженков.
Международная повестка широко обсуждалась на заседании белорусско-венгерской межправкомисии по экономическому сотрудничеству. Для участия в переговорах прибыл глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Рыженков: закрытие границы в Польше – антинародный шаг, направленный против простых людей. Подробнее.
Венгрия подтвердила солидарность с Беларусью в вопросах международной повестки. В ходе переговоров стороны обсудили весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества – от промышленности и туризма до сельского хозяйства и медицины. Результатом стало подписание ряда документов, в том числе программы сотрудничества между министерствами иностранных дел Беларуси и Венгрии.
Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии:
В отличие от того же председателя Европейской комиссии, мы не хотим, чтобы Европа ввязывалась в войну. Мы очень озабочены тем, что предпринимаются шаги в интересах эскалации. Наша страна хочет, чтобы мир и спокойствие вернулись в Европу. Мы заинтересованы в развитии экономического сотрудничества с Беларусью. И считаем, что очень важен здравый смысл, взаимное доверие. Когда такие молнии проходят над нашей головой, только диалог может быть надеждой. Открытые дипломатические каналы – это то, что поможет нам избежать более крупных бед.