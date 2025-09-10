Сийярто в Минске: мы заинтересованы в развитии экономического сотрудничества с Беларусью

Закрытие границы в Польше – это антинародный шаг, направленный против простых людей. А также проявление нечестной конкуренции. Так, в МИД Беларуси прокомментировали решение официальной Варшавы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявление сделал руководитель ведомства Максим Рыженков.

Международная повестка широко обсуждалась на заседании белорусско-венгерской межправкомисии по экономическому сотрудничеству. Для участия в переговорах прибыл глава МИД Венгрии Петер Сийярто.