Минск осудил удары Израиля по столице Катара

В их числе и Беларусь. Минск расценивает действия Израиля как грубое нарушение Устава ООН и фундаментальных норм международного права, говорится в заявлении нашего МИДа.

Новая «горячая точка» на карте многострадального Ближнего Востока. Доха, столица Карата, подверглась атаке со стороны Израиля. Действия Тель-Авива по отношению к суверенному государству решительно осудили десятки стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 10 взрывов прогремело в столице Катара накануне. Целью авиаударов стали представители руководства ХАМАС, которые прибыли в страну для обсуждения предложения США о прекращении огня в Газе с посредниками. Это первый в истории случай удара Израиля по территории Катара. Белорусская сторона считает такие действия крайне циничными, особенно учитывая, что Доха долгое время выступала в роли ключевого посредника и миротворца в регионе.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:

Нападение на Катар тем более цинично, что совершено в отношении государства, которое в течение длительного времени выполняло миротворческие функции в целях освобождения заложников и прекращения палестино-израильского конфликта. Солидарны с обеспокоенностью международного сообщества о том, что подобные действия могут усилить региональную напряженность и негативно сказаться на поиске путей скорейшего прекращения огня в секторе Газа.

По информации нашего внешнеполитического ведомства, жертв и пострадавших из числа граждан Беларуси в результате инцидента не зафиксировано. Тем не менее МИД настоятельно рекомендует соотечественникам, находящимся в Дохе, строго следовать указаниям местных властей и сохранять связь с нашим диппредставительством.