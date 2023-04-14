«Лукашенко переживает за свой народ». Что думают в Италии о президентах Беларуси и России?

Палмарино Дзоккателли, глава ассоциации «Венето-Россия», представитель ДНР в Италии: Сейчас начали работать с посольством Беларуси в Риме. Мы надеемся, что между нами будут прекрасные отношения. Мы сейчас хотим пригласить в Верону представителей посольства Беларуси. Как ассоциация мы не можем знать пока очень много о Беларуси, но мы очень уважаем вашего Президента. Он очень умный, очень хороший человек. Он как отец для народа. Он поддерживает Путина. Лукашенко переживает за свой народ, он хочет добра своему народу. Мы надеемся, что со временем у нас будут прекрасные отношения и мы приедем к вам в Минск.

Палмарино Дзоккателли:

Многие европейские СМИ плохо высказываются о вашем Президенте и о Путине, так как они вместе, как братья, им это не нравится. В Европе пропагандируют все самое плохое, с чем итальянский народ из-за своих обычаев и традиций не может согласиться. Мы поддерживаем политику России и Беларуси. Традиционные ценности семьи. В Европе очень модно поддерживать гомосексуализм, чтобы в семье были две мамы или два папы. Но итальянцы этого не поддерживают, мы за традиционную семью, за нормальные человеческие традиции. Поэтому, возможно, скоро Европа исчезнет, потому что исчезли ценности и нормальные традиции. У нет ценности ни семьи, ни дружбы. Они ни во что не верят. Нет никаких ценностей в Европе.

Возможно, в Европе это понимают, что они начинают исчезать, поэтому они стараются выступать против России и Беларуси. В России и Беларуси главное – это семья, религия. А в Европе этого нет. Вы защищаете традиционные ценности, а в Европе этого нет, поэтому Европа выступает против вас. Это как два мира, которые между собой столкнулись. Мы надеемся, что Россия сможет победить в этой ситуации. Очень много людей в Испании, Италии, Франции выступают за Россию. Каждую неделю в какой-нибудь из этих стран проходят забастовки против войны в Украине, в поддержку России.

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