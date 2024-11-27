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Лукашенко в Пакистане: наши торгово-экономические отношения развиваются ни шатко ни валко – это не дело

27 ноября 2024 16:40
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В столицу Казахстана Александр Лукашенко направился сразу после официального визита в Пакистан, где прошел большой переговорный марафон и ряд встреч, в том числе закрытого формата. Утром 27 ноября Президент Беларуси встретился с командующим армией Пакистана генералом Асимом Муниром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беседа прошла за закрытыми дверями.

Лукашенко в Пакистане: наши торгово-экономические отношения развиваются ни шатко ни валко – это не дело-2

Еще одно мероприятие в графике главы государства – неформальный обед с семьей премьер-министра Пакистана, на котором присутствовал и брат Шахбаза Шарифа – Наваз Шариф. Он несколько лет назад также возглавлял правительство Пакистана. Не обошлась эта весьма теплая и дружеская встреча без подарков.

Лукашенко в Пакистане: наши торгово-экономические отношения развиваются ни шатко ни валко – это не дело-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот это вам понравится очень. Когда гости в Беларусь приезжают, они всегда стремятся купить. Это тоже шоколад. Да, это все шоколад. Но тоже надо быстро есть! 

Лукашенко в Пакистане: наши торгово-экономические отношения развиваются ни шатко ни валко – это не дело-6

Александр Лукашенко:
Это хрусталь. А это наш символ – цветок и лен. 

Лукашенко в Пакистане: наши торгово-экономические отношения развиваются ни шатко ни валко – это не дело-8

Внимание к визиту Александра Лукашенко в исламскую республику было особенное. В Беларуси Пакистан уже рассмотрел надежного партнера и проверенного друга. Но, имея 30-летнюю историю дипотношений, не дотягиваем в экономике. На переговорах с премьер-министром Александр Лукашенко заявил о необходимости углубления сотрудничества.

Товарооборот (по итогам 2023 года) примерно 50 миллионов долларов. Сумма весьма скромная для такого крупного партнера, как Пакистан (а это пятое в мире по численности населения государство). Наш Президент предложил провести ревизию отношений.

Лукашенко в Пакистане: наши торгово-экономические отношения развиваются ни шатко ни валко – это не дело-10

Александр Лукашенко:
Это не дело, что мы имеем с Пакистаном блестящее политические отношения, на дипломатическом уровне нет никаких проблем, гуманитарное сотрудничество… А в торгово-экономическом отношении мы нужны друг другу, а отношения наши развиваются ни шатко ни валко. 

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# Беларусь-Пакистан # Александр Лукашенко

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