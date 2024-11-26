Лукашенко: в это сложное время выживут только те страны, которые будут едины
Беларусь и Пакистан подписали дорожную карту развития всестороннего сотрудничества до 2027 года. Этот документ – важнейший итог переговоров Александра Лукашенко с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свои посылы Александр Лукашенко и Шахбаз Шариф повторили уже по итогам церемонии подписания соглашений и меморандумов. Сами поставили свои подписи под дорожной картой на ближайшие три года. Дополнив итоги работы подробностями обсуждения глобальной повестки, ситуации в регионе и мире.
Шахбаз Шариф, премьер-министр Пакистана:
Мы могли очень откровенно говорить о погибших в Палестине, более 45 тысяч человек, уничтожены города. Несмотря на резолюции Совета Безопасности ООН, мы не видим завершения огня, но это единственный выход.
Александр Лукашенко тему продолжил, обрисовав свое видение геополитической перестройки мира.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В мире, журналисты это хорошо знают, тем более премьер-министр, сегодня происходят страшные перемены, которых не было несколько последних веков. Мир очень турбулентен, изменения каждый день. И в это сложное время выживут только те страны, которые будут едины. И народы этих стран будут переживать за будущее своей страны и своего государства.
Эта отсылка к происходящему в Пакистане в последние дни и к обострению ситуации в Исламабаде, где оппозиционная партия «Движение за справедливость» начала общенациональную акцию протеста, чтобы заставить федеральные власти выполнить ее требования. Речь об отмене внесенных в октябре поправок к Конституции, пересмотре результатов состоявшихся в феврале парламентских выборов и освобождении политзаключенных. Все это до боли знакомо белорусам. Болью отзывается и происходящее здесь.
Александр Лукашенко:
Наши отношения уже три десятка лет как выстраиваются. И я работаю Президентом столько же лет. Для меня Пакистан – это не что-то далеко за 4,5 тысячи километров (от Минска до Исламабада). Это очень близкая, дружественная нам страна. То, что происходит в Пакистане, всегда нас волнует.
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