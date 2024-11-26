Прямой эфир

Беларусь и Пакистан приняли дорожную карту развития всестороннего сотрудничества

26 ноября 2024 13:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Дорожная карта развития всестороннего сотрудничества между Беларусью и Пакистаном до 2027 года принята в Исламабаде. Это стало итогом переговоров Александра Лукашенко с премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Пакистан приняли дорожную карту развития всестороннего сотрудничества-2

В дорожной карте обозначены конкретные точки роста для взаимного товарооборота. Также Александр Лукашенко поддержал инициативы премьер-министра Пакистана о безвизом режиме между странами и реализации проекта транспортного коридора. 

Как отметил белорусский лидер в ходе переговоров в широком формате, потенциал двусторонних отношений велик, но пока реализуется не в полной мере. 

Беларусь и Пакистан приняли дорожную карту развития всестороннего сотрудничества-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы договорились с вашим вице-премьером, министром иностранных дел правительства Пакистана, что нам надо (что мы и делаем) провести ревизию наших отношений, убрать из дорожной карты то, что не работает и работать не будет. 

Ну а чтобы вы убедились в наших возможностях, я пригласил ваших министров и специалистов, руководителей компаний прибыть в Беларусь, еще раз посмотреть наши возможности и взять то, что вам нужно. Закрытых тем нет.

Беларусь и Пакистан приняли дорожную карту развития всестороннего сотрудничества-6

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Подписан ряд соглашений, которые раскрывают дополнительные возможности для усилия нашего взаимодействия. Например, об автомобильных перевозках и обмене дозволами на проезд автомобилей, о сотрудничестве с таможенными органами, сотрудничестве наших контрольных органов, политического характера соглашения. 

Но Президенту Беларуси и премьер-министру Пакистана этого оказалось мало, и я их понимаю, нам поставлена задача: вместе своими коллегами, пока мы здесь находимся, всей делегацией провести дополнительные переговоры. Чтобы посмотреть, как еще более ускорить реализацию этих инициатив и напитать их более осязаемыми проектами, которые уже за полгода мы доработаем до такой серьезной стадии, которая позволит нам провести ответный визит премьер-министра Пакистана в Беларусь.

# Александр Лукашенко # Максим Рыженков # Беларусь-Пакистан

Другие новости рубрики

Все новости
Перепелиную ферму замкнутого цикла открыли в Солигорском районе
26 ноября 2024 13:36

Перепелиную ферму замкнутого цикла открыли в Солигорском районе

Растёт урожайность и увеличиваются надои. Вот как развивается сельхозпредприятие «Агронёманский»
26 ноября 2024 13:24

Растёт урожайность и увеличиваются надои. Вот как развивается сельхозпредприятие «Агронёманский»

«Делай как надо». Белорусский комитет молодежных организаций запустил новый проект
26 ноября 2024 11:29

«Делай как надо». Белорусский комитет молодежных организаций запустил новый проект