Беларусь и Пакистан приняли дорожную карту развития всестороннего сотрудничества
Дорожная карта развития всестороннего сотрудничества между Беларусью и Пакистаном до 2027 года принята в Исламабаде. Это стало итогом переговоров Александра Лукашенко с премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В дорожной карте обозначены конкретные точки роста для взаимного товарооборота. Также Александр Лукашенко поддержал инициативы премьер-министра Пакистана о безвизом режиме между странами и реализации проекта транспортного коридора.
Как отметил белорусский лидер в ходе переговоров в широком формате, потенциал двусторонних отношений велик, но пока реализуется не в полной мере.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы договорились с вашим вице-премьером, министром иностранных дел правительства Пакистана, что нам надо (что мы и делаем) провести ревизию наших отношений, убрать из дорожной карты то, что не работает и работать не будет.
Ну а чтобы вы убедились в наших возможностях, я пригласил ваших министров и специалистов, руководителей компаний прибыть в Беларусь, еще раз посмотреть наши возможности и взять то, что вам нужно. Закрытых тем нет.
Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
Подписан ряд соглашений, которые раскрывают дополнительные возможности для усилия нашего взаимодействия. Например, об автомобильных перевозках и обмене дозволами на проезд автомобилей, о сотрудничестве с таможенными органами, сотрудничестве наших контрольных органов, политического характера соглашения.
Но Президенту Беларуси и премьер-министру Пакистана этого оказалось мало, и я их понимаю, нам поставлена задача: вместе своими коллегами, пока мы здесь находимся, всей делегацией провести дополнительные переговоры. Чтобы посмотреть, как еще более ускорить реализацию этих инициатив и напитать их более осязаемыми проектами, которые уже за полгода мы доработаем до такой серьезной стадии, которая позволит нам провести ответный визит премьер-министра Пакистана в Беларусь.