Беларусь и Пакистан приняли дорожную карту развития всестороннего сотрудничества

Дорожная карта развития всестороннего сотрудничества между Беларусью и Пакистаном до 2027 года принята в Исламабаде. Это стало итогом переговоров Александра Лукашенко с премьер-министром этой страны Шахбазом Шарифом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В дорожной карте обозначены конкретные точки роста для взаимного товарооборота. Также Александр Лукашенко поддержал инициативы премьер-министра Пакистана о безвизом режиме между странами и реализации проекта транспортного коридора. Как отметил белорусский лидер в ходе переговоров в широком формате, потенциал двусторонних отношений велик, но пока реализуется не в полной мере.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы договорились с вашим вице-премьером, министром иностранных дел правительства Пакистана, что нам надо (что мы и делаем) провести ревизию наших отношений, убрать из дорожной карты то, что не работает и работать не будет. Ну а чтобы вы убедились в наших возможностях, я пригласил ваших министров и специалистов, руководителей компаний прибыть в Беларусь, еще раз посмотреть наши возможности и взять то, что вам нужно. Закрытых тем нет.