​Лукашенко: особенностью сотрудничества Беларуси и Ирана будет высочайшая степень эффективности

Беларусь и Иран способны выйти на ступень сотрудничества с высочайшей степенью эффективности. Об этом Александр Лукашенко сказал на переговорах с Эбрахимом Раиси в расширенном составе, пишет БЕЛТА.

Президент Беларуси отметил, что из его опыта общения с бывшими лидерами Ирана особенность этого визита в том, что государства могут выйти на новый этап сотрудничества. Особенностью сотрудничества Лукашенко назвал высочайшую эффективность. Белорусский лидер добавил, что об этом заявлять ему позволяют те договоренности, которые уже есть.