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​Лукашенко: особенностью сотрудничества Беларуси и Ирана будет высочайшая степень эффективности

13 марта 2023 08:41
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Беларусь и Иран способны выйти на ступень сотрудничества с высочайшей степенью эффективности. Об этом Александр Лукашенко сказал на переговорах с Эбрахимом Раиси в расширенном составе, пишет БЕЛТА. 

​Лукашенко: особенностью сотрудничества Беларуси и Ирана будет высочайшая степень эффективности-1

Президент Беларуси отметил, что из его опыта общения с бывшими лидерами Ирана особенность этого визита в том, что государства могут выйти на новый этап сотрудничества. Особенностью сотрудничества Лукашенко назвал высочайшую эффективность. Белорусский лидер добавил, что об этом заявлять ему позволяют те договоренности, которые уже есть. 

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# Международная политика # Александр Лукашенко # Эбрахим Раиси

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