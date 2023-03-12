Посол Беларуси в Иране: «За 2022 год товарооборот между нашими странами увеличился почти в три раза»

Белорусский борт номер один приземлился в Тегеране. Начался официальный визит Президента Беларуси в Иран. Об этом Александр Лукашенко договорился со своим иранским коллегой еще в сентябре во время саммита ШОС в Самарканде, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В аэропорту белорусский лидер общается с министром промышленности, шахт и торговли. Он же сопредседатель белорусско-иранской смешанной комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Иранский министр встретил Александра Лукашенко у трапа самолета. Завтра, 13 марта, у белорусского лидера ожидается насыщенный день. В графике Александра Лукашенко переговоры с Эбрахимом Раиси в широком и узком составах, встреча с первым вице-премьером Ирана и главой парламента. Стоит отметить, что визит Президента Беларуси в Иран проходит в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Знаменательная дата случится 18 марта.

Дмитрий Кольцов, Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Иране:

Беларусь и Иран связывают давние узы дружбы и сотрудничества. 18 марта мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. И за этот достаточно длинный период мы прошли долгий путь установления дружбы, конструктивного и плотного сотрудничества. Конечно, основная работа посольства сосредоточена на развитии торгово-экономического сотрудничества, стоит сказать, что за 2022 год товарооборот между нашими странами увеличился почти в три раза. Это характеризует взаимный интерес, взаимная заинтересованность в развитии отношений в этой сфере.

Евгений Пустовой в эти дни работает в Тегеране и будет делиться подробностями официального визита Президента. Детали и кадры из Ирана смотрите в новостных выпусках СТВ уже завтра, 13 марта.