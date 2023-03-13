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Визиты Лукашенко в Иран и Китай. Перспективы восточного сотрудничества обсудим в ток-шоу «По существу»

13 марта 2023 08:35
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Движемся на Восток! Чего ожидать от визита Президента Беларуси в Иран? Что ожидает Беларусь за дверями полноправного членства в ШОС? К чему приведет распаковка весомого китайского кейса, привезенного из Поднебесной?

Сегодня, 13 марта, вечерний прайм-тайм ток-шоу «По существу» соберет экспертов, чтобы разложить все перспективы азиатского сотрудничества. Стать участником дискуссии может каждый. Считывайте QR-код на старте программы, проходите в чат трансляции на YouTube, задавайте вопросы или оставляйте комментарии. Говорим по существу на СТВ в 18:30.

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# Международное сотрудничество

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