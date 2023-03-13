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Встреча Лукашенко и Раиси в Тегеране. Переговоры уже начались

13 марта 2023 08:19
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Придать импульс взаимодействию по всему спектру двусторонних отношений. Такова цель официального визита Александра Лукашенко в Иран. Переговоры с Эбрахимом Раиси уже начались. Для встречи лидеров двух стран была выбрана резиденция Джомхури в дворцово-парковом комплексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча Лукашенко и Раиси в Тегеране. Переговоры уже начались-1

Встреча Лукашенко и Раиси в Тегеране. Переговоры уже начались-3

Приветствовал нашего президента лично глава исламской республики. Обменявшись рукопожатиями, лидеры заняли место на подиуме. Далее так, как принято встречать высоких гостей: ковровая дорожка, рота почетного караула, гимны двух стран. Это знак особого уважения.

Встреча Лукашенко и Раиси в Тегеране. Переговоры уже начались-6

По уже сложившейся традиции общение началось с двусторонней встречи. После к переговорам присоединятся делегации. В повестке широкий спектр тем, однако акцент на торгово-экономическое сотрудничество между странами. Стороны обсудят проекты в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Одним из центральных событий визита станет подписание комплексной дорожной карты всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном.

Лукашенко и Раиси подписали дорожную карту сотрудничества до 2026 года

# Беларусь-Иран # Эбрахим Раиси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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