Встреча Лукашенко и Раиси в Тегеране. Переговоры уже начались

Придать импульс взаимодействию по всему спектру двусторонних отношений. Такова цель официального визита Александра Лукашенко в Иран. Переговоры с Эбрахимом Раиси уже начались. Для встречи лидеров двух стран была выбрана резиденция Джомхури в дворцово-парковом комплексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приветствовал нашего президента лично глава исламской республики. Обменявшись рукопожатиями, лидеры заняли место на подиуме. Далее так, как принято встречать высоких гостей: ковровая дорожка, рота почетного караула, гимны двух стран. Это знак особого уважения.

По уже сложившейся традиции общение началось с двусторонней встречи. После к переговорам присоединятся делегации. В повестке широкий спектр тем, однако акцент на торгово-экономическое сотрудничество между странами. Стороны обсудят проекты в сферах промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики. Одним из центральных событий визита станет подписание комплексной дорожной карты всестороннего сотрудничества между Беларусью и Ираном.