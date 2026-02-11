Психолог: индивидуалист – это не тот человек, который остается в стороне, а тот, который счастлив сам с собой

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Валентина Судас, наставник команды «Да!», психолог:

Начнем с того, что немножко проясним понятие о том, что индивидуалист – это не тот человек, который остается в стороне. Это тот человек, который счастлив сам с собой, разбирается сам с собой, утром просыпается и понимает, что я, для чего я, кто я, что мне интересно, какие мои цели, какие у меня мечты.

Когда человек сам с собой в согласии, он выходит в мир и находит себе по интересам комьюнити, а не слепо его как кирпич смазывают общим слепком в какой-то коллектив, в котором он, допустим, обязан быть. Понимаете, есть такой выбор.

И когда мы говорили про научное изобретение, человек, который хорошо стрижет, он не пошел в коллектив научных сотрудников. Понимаете? То есть вначале ты определяешься про себя, и потом ты выходишь в мир, выходишь в свет. То есть там никто не говорит про индивидуальный... Никто не говорит о том, что я выхожу за ширму и плачу в одиночестве в уголочке. Конечно, мы говорим про коллектив. Но мы говорим изначально про счастье для себя.

Еще есть такое понятие, каждый согласится, примерьте его на себя. Есть такое понятие в самолете – кислородная маска вначале на себя. Для чего? Мамам это сложно понять. Как хочется кислородную маску дать на ребенка. Потому что так ты можешь помочь, так ты можешь быть участником коллектива.

Это не противоположные вещи. Это о том, как в общей массе быть счастливым, быть ярким, индивидуальным, замотивированным. Потому что когда в коллективе тебя в общую катушку скатывают, к чему приходят? К пассивной агрессии. Нет желания проявляться. И вообще, хотела бы некоторые тезисы привести.

Мне кажется, вы согласитесь, что все-таки про каждого из нас – это уникальность, аутентичность, свобода слова, мнение, предпринимательство, лидерство, индивидуальность, автономия, прогресс, эволюция. Это все-таки характеристики человека счастливого, который знает про себя.