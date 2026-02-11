Прямой эфир

Ирина Шиманович завершила борьбу на теннисном турнире в Португалии

11 февраля 2026 17:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ирина Шиманович завершила борьбу на турнире категории 125 в португальском Оэйраше в одиночном разряде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска, занимающая 154-е место в мировом рейтинге, в матче второго круга уступила нидерландской спортсменке – 111-й в топе Сюзан Ламенс. Первый сет проходил во многом на равных, и исход отрезка предрешили нюансы – сильнее оказалась соперница. 

Однако вторую партию землячка отдала без борьбы. Поражение – 4:6; 0:6. Шиманович продолжает свой турнирный путь на соревнованиях в парном разряде. Она выступает в дуэте с румынкой Ириной Барэ.

# Теннис

Другие новости рубрики

Все новости
Волейбольная команда «Минчанка-2» готовится к решающему этапу Молодёжной лиги России
11 февраля 2026 17:40

Волейбольная команда «Минчанка-2» готовится к решающему этапу Молодёжной лиги России

Солигорский «Шахтёр» разгромил «Химик» в игре хоккейной экстралиги
11 февраля 2026 12:04

Солигорский «Шахтёр» разгромил «Химик» в игре хоккейной экстралиги

В Сочи стартовал пятый этап Кубка Содружества по биатлону с участием белорусских спортсменов
11 февраля 2026 12:03

В Сочи стартовал пятый этап Кубка Содружества по биатлону с участием белорусских спортсменов