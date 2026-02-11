Волейбольная команда «Минчанка-2» готовится к решающему этапу Молодёжной лиги России

Волейбольная «Минчанка-2» успешно провела регулярный сезон Молодежной российской лиги, финишировав на третьей позиции. Но на этом девушки не планируют останавливаться и хотят повторить успех 2021 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Тренировки проходят в штатном режиме, две в день. В составе команды 15 девчат до 18 лет, самая юная – Эмилия Рубан, ей 15. Доигровщица имеет рост 185 сантиметров. К слову, девочка продолжает династию капитана «Минчанки» Татьяны Маркевич.

Финал шести Молодежной российской суперлиги пройдет в два этапа. В Одинцово старт 1 марта, а в Туле – 16-го. Белоруски мотивированны и готовы сражаться, ведь они действительно сильная команда.