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Волейбольная команда «Минчанка-2» готовится к решающему этапу Молодёжной лиги России

11 февраля 2026 17:40
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Волейбольная «Минчанка-2» успешно провела регулярный сезон Молодежной российской лиги, финишировав на третьей позиции. Но на этом девушки не планируют останавливаться и хотят повторить успех 2021 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбольная команда «Минчанка-2» готовится к решающему этапу Молодёжной лиги России-2

Тренировки проходят в штатном режиме, две в день. В составе команды 15 девчат до 18 лет, самая юная – Эмилия Рубан, ей 15. Доигровщица имеет рост 185 сантиметров. К слову, девочка продолжает династию капитана «Минчанки» Татьяны Маркевич.

Финал шести Молодежной российской суперлиги пройдет в два этапа. В Одинцово старт 1 марта, а в Туле – 16-го. Белоруски мотивированны и готовы сражаться, ведь они действительно сильная команда.

Подробнее в видео.

# Волейбол

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