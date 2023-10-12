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Минск предлагает создать транснациональную ж/д с Кыргызстаном. Андрей Страчко об интересах двух стран

12 октября 2023 17:44
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Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. В Бишкеке Президент примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Повестку предстоящего саммита согласовали 12 октября министры иностранных дел государств Содружества. В ней 20 пунктов. Также планируется, что лидеры стран СНГ примут ряд совместных заявлений. Одно из них касается вопроса формирования многополярного мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск предлагает создать транснациональную ж/д с Кыргызстаном. Андрей Страчко об интересах двух стран-1

Все страны – за сохранение СНГ. Это не новость, это данность. Пока длится узкий состав, в кулуарах звучит мнение – необходимо укреплять потенциал Содружества, развивать интеграционное взаимодействие.

Минск предлагает создать транснациональную ж/д с Кыргызстаном. Андрей Страчко об интересах двух стран-4

А страны Центральной Азии ждут и конкретной кооперации с экономиками-локомотивами. Минск предлагает такие проекты. Не замещать, а взаимодействовать – например, как в создании транснациональной железной дороги.

Минск предлагает создать транснациональную ж/д с Кыргызстаном. Андрей Страчко об интересах двух стран-7

Андрей Страчко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызстане:
Они себя тоже позиционируют как перекресток дорог здесь, в Центральной Азии, и через них будет достаточно высокий поток грузов, если эта железная дорога будет построена. Для нас это интересно чем и почему заинтересованы кыргызстанцы? Продолжается обсуждение этого вопроса. Для них интересен наш опыт в строительстве железных дорог, наше оборудование, которое мы применяем. Плюс компетенция наших инженеров. И, конечно, для них очень интересно обучить свой персонал в наших институтах, который потом работал бы на железной дороге.

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# Международное сотрудничество # общество # Андрей Страчко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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