Минск предлагает создать транснациональную ж/д с Кыргызстаном. Андрей Страчко об интересах двух стран

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. В Бишкеке Президент примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Повестку предстоящего саммита согласовали 12 октября министры иностранных дел государств Содружества. В ней 20 пунктов. Также планируется, что лидеры стран СНГ примут ряд совместных заявлений. Одно из них касается вопроса формирования многополярного мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Страчко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кыргызстане:

Они себя тоже позиционируют как перекресток дорог здесь, в Центральной Азии, и через них будет достаточно высокий поток грузов, если эта железная дорога будет построена. Для нас это интересно чем и почему заинтересованы кыргызстанцы? Продолжается обсуждение этого вопроса. Для них интересен наш опыт в строительстве железных дорог, наше оборудование, которое мы применяем. Плюс компетенция наших инженеров. И, конечно, для них очень интересно обучить свой персонал в наших институтах, который потом работал бы на железной дороге.

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