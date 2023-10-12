Генсек СНГ: все надеются на скорейшее окончательное урегулирование конфликта Армении и Азербайджана

Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Кыргызстан. В Бишкеке Президент примет участие в заседании Совета глав государств СНГ. Повестку предстоящего саммита согласовали 12 октября министры иностранных дел государств Содружества. В ней 20 пунктов. Также планируется, что лидеры стран СНГ примут ряд совместных заявлений. Одно из них касается вопроса формирования многополярного мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенности геополитического развития подталкивают страны СНГ к сплоченности и солидарности. Несмотря на имеющиеся разногласия, нам удается находить компромиссы. О том, что является залогом процветания стран-участниц Содружества и какие ожидания от предстоящего саммита. Тему продолжит Евгений Пустовой.

С повесткой завтрашнего дня перекликаются темы сегодняшнего заседания СМИД СНГ. В преддверии Совета глав государств в объективах телекамер работа министров иностранных дел. Момент последних приготовлений. Дипломаты и девушки в национальных костюмах. Показываем, как встречали Лукашенко в аэропорту Бишкека – подробности.

Служба протокола буквально носится с флагом Армении. В СНГ все по русскому алфавиту, но представителей Армении и Азербайджана дипломатично разделили свободным микрофоном. Оказались в разных углах, но уже хорошо, что за одним столом.