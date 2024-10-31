Лукашенко – участникам конференции: Евросоюз должен знать и слышать, что скажут умные люди Евразии

Как отвести планету от пропасти? Есть ли реальная опасность новой мировой войны? Как долго коллективный Запад будет продолжать борьбу с «неугодными государствами»? А еще где находится тот самый ключ к нашему всеобщему спокойствию и безопасности? Тысяча и один вопрос, которые сегодня волнуют всех и каждого. Важнейшее геополитическое событие этой осени – Минск принимает II Международную конференцию по евразийской безопасности. В открытии форума принял участие Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас человечество над пропастью во лжи. Под шапкой борьбы с социализмом правящие круги капитализма, транскорпорации превращают весь мир в зону для извлечения сверхприбылей. Несогласных выводят из игры. Демократически?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы видим, есть демократия для себя, а есть демократия на экспорт. Какими демократическими ценностями можно объяснить происходящее на Ближнем Востоке и то, что произошло в Украине. Неужели верхом демократии является возможность физического устранения человека, которого, к примеру, США и его сателлиты сочтут угрозой для национальной безопасности. Любого – от политического и общественного деятеля до бизнесмена, ученого или журналиста.

Или новый «демократический» тренд – пугать Международным уголовным судом глав суверенных государств. А что общего с демократией имеет объявление персоной нон грата генерального секретаря Организации Объединенных Наций за его принципиальную позицию, которую он наконец-то, и все, которые были генсеки, откровенно высказал. Или как расценить неутихающие нападки на того же Антониу Гутерриша за то, что он посетил саммит БРИКС – объединение стран, дающих почти 40 % мирового ВВП?