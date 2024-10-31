Лукашенко на конференции по евразийской безопасности: не объединимся – будет беда!

Как отвести планету от пропасти? Есть ли реальная опасность новой мировой войны? Как долго коллективный Запад будет продолжать борьбу с «неугодными государствами»? А еще где находится тот самый ключ к нашему всеобщему спокойствию и безопасности? Тысяча и один вопрос, которые сегодня волнуют всех и каждого. Важнейшее геополитическое событие этой осени – Минск принимает II Международную конференцию по евразийской безопасности. В открытии форума принял участие Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский лидер не только прошелся по самым острым проблемам современного мира, но и озвучил конкретные рецепты, как сегодня очень зыбкой мировой системе выйти из политического кризиса. Форум продлится до 1 ноября. Он собрал в Минске 6 сотен представителей из более чем 40 государств. Топовые политики, дипломаты, эксперты со всего евразийского континента, представители СНГ, ШОС, ОБСЕ, руководители международных организаций.

Обращаясь к ним, а по сути, ко всему миру, Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня все больше стран понимает необходимость новой архитектуры безопасности. Нам всем нужен откровенный разговор и беспристрастные оценки того, что происходит. И с такой точки зрения проведение столь важного и представительного форума в Минске – это попадание в «десятку». Ведь Беларусь, находясь в самом центре Европы, сегодня еще и на переднем краю той части мира, которую все чаще называют коллективным Востоком. А наша западная граница – скорее геополитический «водораздел». Хотя вовсе не мы очертили эти красные линии. Минск всегда выступал и будет выступать за добрососедские отношения и диалог на равных. А еще голос мира из Минска всегда звучал и будет звучать в мировом масштабе. Площадка для «нормандских переговоров», инициатива «Хельсинки-2», наша позиция на трибуне ООН – аргументов в суверенной истории было немало. Вот и 31 октября наш Президент вновь призвал мировое сообщество к геополитическому здравомыслию. А Беларусь не меньше, а больше других заинтересована в мирном разрешении всех конфликтов. Репортаж Евгения Пустового.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы видим: есть демократия для себя, а есть демократия на экспорт.

Александр Лукашенко:

А те, кто вводит санкции, не стесняются посещать беднейшие страны, чтобы попиариться на раздаче «горячих пирожков» голодным детям. Из ответственных политиков превратились в хайпующих блогеров.

Александр Лукашенко:

Здесь пересекаются все мировые оси. Как будет здесь в будущем, так будет во всем мире. Правда, смелые позиции и здравые инициативы. Поиском евразийской безопасности занялись в Минске.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

На саммите БРИКС Беларусь была с глобальным большинством. Теперь глобальное большинство здесь, в Минске. Очень примечательно, что гостям продемонстрировали вот такую выставку. Взлет Беларуси – с чего начинали, к чему пришли. Это символическая фотография – путь 1990-х и нынешний. Именно эта фотография образно отражает и состояние глобальной безопасности. Но мы можем вот так. Наводить мосты сотрудничества – историческая миссия Беларуси. Но, похоже, дипломатические «па» не работают. Достаточно вспомнить встречи с Помпео, поиск мира в Европе во время минских переговоров. Приезжали, улыбались, хлопали, а потом попытались сбить Беларусь с выбранного пути. Такой он – европейский истеблишмент. Понимает только знамя победы над поверженными центрами их надменной политики. Мы предлагаем диалог.

Игорь Коротченко, директор Каспийского института стратегических исследований, главный редактор журнала «Национальная оборона» (Россия):

Здесь будут озвучены глобальные смыслы, а самое главное, предложены варианты развития будущего, чтобы исключить риск третьей мировой войны. Это очень важно. В этом плане, безусловно, Беларусь как уважаемое и авторитетное государство, проводя подобного рода конференцию, в значительной мере формирует будущий миропорядок. Это уже вторая минская конференция по поиску предложений о сохранении мира в Евразии. Диалоговая площадка между Востоком и Западом. Политики, эксперты, лидеры мнений – 600 участников из 40 стран мира. Предложение получил и Президент. Александр Лукашенко – один из тех, кто задает в мире вайб многополярности.