Как отвести планету от пропасти? Есть ли реальная опасность новой мировой войны? Как долго коллективный Запад будет продолжать борьбу с «неугодными государствами»? А еще где находится тот самый ключ к нашему всеобщему спокойствию и безопасности? Тысяча и один вопрос, которые сегодня волнуют всех и каждого. Важнейшее геополитическое событие этой осени – Минск принимает II Международную конференцию по евразийской безопасности. В открытии форума принял участие Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Три раунда в Беларуси, один раунд в Стамбуле – выработали конкретный документ. Как я говорю, у меня копия эта в сейфе лежит, переслали мне россияне. Но я посмотрел, там все общее. Там нет никаких обязательств. Почему бы Украине не сесть за стол переговоров и не начать с этого документа? Конечно, он таким не будет. И не только потому, что Украина не хочет. Потому что и Россия не захочет в силу того, что, как я сказал, на земле поменялась ситуация. Но почему бы сегодня с этого не начать?

Все началось с краха Варшавского договора. Без санкций Совбеза ООН они разрушили Югославию, а в одной пробирке американцы могли замутить целую бурю в пустыне. И до сих пор пытаются бросать пыль в глаза. Этот морок в том числе разрушает минская площадка. Здесь передовые смелые умы Евразии и Глобального Юга.