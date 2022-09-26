«Нам предсказывали крах, гибель». Лукашенко пообщался с Путиным в Сочи

Новости Беларуси. Беларуси с Россией предрекали гибель, но работа идет успешно. Об этом Александр Лукашенко заявил 26 сентября во время встречи с Владимиром Путиным в Сочи. Но прежде чем говорить о всех тонкостях двустороннего сотрудничества, разговору предшествовала теплая встреча двух лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсудить широкий круг вопросов Александр Лукашенко и Владимир Путин планировали немного раньше – на отдельной двусторонней встрече в Самарканде. Но ввиду напряженной работы двух лидеров на полях саммита ШОС серьезные темы решили рассмотреть не впопыхах. Союзная экономика, ситуация в регионе, вопросы продовольственной безопасности, реализация совместных крупных проектов и, конечно, санкционная политика – это ключевые темы сегодняшних переговоров в Сочи. Что касается последнего блока, то на этот счет у глав государств единое мнение: санкционный шантаж абсолютно абсурден. Кому от такой политики сделали хуже? Вопрос, скорее, не требует ответа. И Беларусь, и Россия нашли своих надежных партнеров. Тесно сотрудничают друг с другом. Хотя к здравому смыслу Европу наш президент призывал не единожды. Вот и сегодня эта мысль звучала во время встречи с президентом России. Но, так или иначе, определяться и брать на себя ответственность за людей и, по сути, их будущее – задача уже европейских лидеров.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я проанализировал – и сегодня утром – все поручения, которые вы давали правительству, я – в Беларуси о наших договоренностях. У нас срывов практически нет. Развитие нашей экономики и вообще существование наших государств изменилось резко даже за три последних месяца. Нам предсказывали крах, гибель и так далее. Жизнь многообразна: мы кому-то нужны, нам кто-то нужен. И мы нашли тех партнеров, которые с нами успешно работают, с которыми мы работаем и продвигаем нашу экономику. Да и люди понимают. Людям надо особую благодарность с нашей стороны высказать за понимание. Все-таки непростой период. Мир вообще перевернулся, можно сказать. Люди понимают. Есть разные люди и здесь, и там – хватает их. Мы их видим. И слава богу, может быть. У нас с импортозамещением нормально получается. И на своих самолетах будем летать. И на военных, и на гражданских (на военных мы и так летаем). И на своих автомобилях будем передвигаться. Никакого страха нет. Ну а Европа, если она очумела (я про тех, за океаном, не говорю), ну пусть они думают. Я им три раза уже сказал, что их будущее вместе с нами. Вместе с Россией, где есть все, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить, технологии и прочее. Что им еще надо? Просто надо принимать ответственные решения. Не хотят – не надо. Потихоньку будем выстраиваться…