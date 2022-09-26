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Елфимов: у Англии теперь новый король. Чарльз так долго ждал – 73 года!

26 сентября 2022 07:19
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Елфимов: у Англии теперь новый король. Чарльз так долго ждал – 73 года!-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. У Англии теперь новый король. Вы спросите, а почему эта новость хороша? Ну, она хорошая хотя бы для бывшего принца Чарльза. Для его жены Камиллы. Да и вообще, может, Англию ждет что-то новое и необязательно плохое?

И потом, Чарльз так долго ждал – 73 года! Посмотрите, как светятся его глазки, как он весь приосанился. Устоит ли в этой же позе Лондон, да и вся Англия?

Подробности читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов # Принц Чарльз # Елизавета II # Георг VII # Карл I # Оливер Кромвель # Фотофакт

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