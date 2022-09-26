Елфимов: у Англии теперь новый король. Чарльз так долго ждал – 73 года!

Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».
Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. У Англии теперь новый король. Вы спросите, а почему эта новость хороша? Ну, она хорошая хотя бы для бывшего принца Чарльза. Для его жены Камиллы. Да и вообще, может, Англию ждет что-то новое и необязательно плохое?
И потом, Чарльз так долго ждал – 73 года! Посмотрите, как светятся его глазки, как он весь приосанился. Устоит ли в этой же позе Лондон, да и вся Англия?
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