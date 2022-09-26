Елфимов: у Англии теперь новый король. Чарльз так долго ждал – 73 года!

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. У Англии теперь новый король. Вы спросите, а почему эта новость хороша? Ну, она хорошая хотя бы для бывшего принца Чарльза. Для его жены Камиллы. Да и вообще, может, Англию ждет что-то новое и необязательно плохое?

И потом, Чарльз так долго ждал – 73 года! Посмотрите, как светятся его глазки, как он весь приосанился. Устоит ли в этой же позе Лондон, да и вся Англия?