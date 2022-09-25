Доходит до личностных оскорблений. Владимир Макей об атмосфере на Генассамблее ООН в Нью-Йорке

Как назвать то, что многим из делегации России отказали в американской визе. Даже Сергея Лаврова грозились не пустить в США. В итоге он прибыл в ООН, где выступили с инициативой исключить Россию – страну-основательницу ООН – из Совбеза организации. А для Владимира Зеленского, наоборот, все входы в ООН открыты. Даже виртуальные. Он выступал с трибуны в онлайн-формате, несмотря на то, что это правилами не предусмотрено. В своем обращении президент Украины просил у западных партнеров – нет, не мира, а очередную партию оружия, причем дальнобойного. То есть площадка ООН теперь превращается чуть ли не в стол оборонных заказов. На таком фоне целое заседания Совбеза 22 сентября попытались посвятить «российским военным преступлениям в Украине» – с такими заголовками вышли западные СМИ, хотя тема Совбеза была заявлена как «Поддержание международного мира и безопасности на Украине».

На этом заседании Совбеза дали слово и Беларуси. Владимир Макей публично подтвердил, что наша страна и впредь будет выполнять все союзнические обязательства, а также следовать духу и букве международных договоров. Разумеется, это не просто какие-то ритуальные слова, а важная сверка часов. Западные делегации внимательно следят за белорусской позицией, чтобы фиксировать малейшие изменения в российско-белорусских отношениях, и это сигнал в первую очередь для них, что Беларусь не собирается дистанцироваться от России, а тем более становиться «предателями», как выразился глава МИД.

При этом Владимир Макей подтвердил, что ни один белорусский солдат, ни одна единица техники не были направлены в Украину для участия в боевых действиях. Это подтверждают и данные ОБСЕ, то есть Беларусь не является участником международного вооруженного конфликта (согласно нормам международного права), что делает незаконным введение против нас санкций. Но кого это сейчас волнует? Поэтому Владимир Макей и призвал ООН бороться с незаконным применением санкций. Однако сколько существует ООН, столько существуют и те самые санкции на двустороннем уровне. Чтобы обсудить позицию Беларуси в Организации Объединенных Наций и по ключевым внешним вопросам, мы связались с главой нашего МИД. Владмир Макей вышел на связь из Нью-Йорка. Это был стрим с белорусскими СМИ. Министр иностранных дел ответил на вопрос нашей программы, он касался атмосферы на заседании Генассамблеи и того, есть ли еще у политиков потенциал решать спорные темы миром.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Я для себя отметил характерные, с моей точки зрения, черты нынешней сессии Генеральной ассамблеи ООН. Это тотальная радикализация, глубокая конфронтационность и губительная обвинительная риторика. Атмосфера здесь не самая приятная и комфортабельная. Абсолютно ответственно могу сказать, что я не увидел желания, особенно великих мира сего, слышать и услышать друг друга, к сожалению. Вы говорите о цивилизованном Западе, но цивилизацией здесь, к сожалению, в подавляющем случае и не пахнет. Доходит иногда на выступлениях, в том числе и на заседаниях Совета Безопасности ООН, до каких-то личностных оскорблений, что абсолютно неприемлемо для дипломатов. Наши подходы, Беларуси, всегда заключались и заключаются в том, что только диалог, только переговоры могут решить любые проблемы, в том числе очень острые, связанные с военным противостоянием. Мы эту линию проводили и будем проводить в ООН, мы будем всегда выступать за объединительную повестку дня. Таковы наши подходы.

Совбез, который прошел 22 сентября, стал по меньшей мере 20-м в 2022 году по Украине, но никаких решений так и не принял. При этом генсек не смог добиться от США никаких подвижек ни по экспорту зерна, ни по белорусским и российским калийным удобрениям, санкции с которых обещали снять еще после переговоров в Стамбуле. Получается, что ООН сегодня не нужна ни бедным странам, доступ к продовольствию для которых организация не в силах обеспечить, ни богатым, которые предпочитают решать все вопросы напрямую с американцами. То есть в будущем ООН или окончательно потеряет влияние, или ей на смену придут новые региональные блоки типа Шанхайской организации сотрудничества.