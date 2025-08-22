Лукашенко: я предупредил американцев – начинаете с беглыми какую-то игру, прекращаем все переговоры

Большую часть времени говорили об Украине. Как бы кому-то ни хотелось, чтобы о них. Для беглых этот разговор стал полной неожиданностью. Неприятной. Что странно, ведь публично позиционируют они себя как те, кто печется о том, чтобы Беларусь была сильной и независимой. А когда государство именно это и демонстрирует, бегающие по Прибалтике и Польше преимущественно «наши не наши» сильно расстраиваются и вдвойне грустят, когда понимают, что свою повестку пропихнуть не получилось.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что у них подгорает, у беглых? Вот их уровень: «Лукашенко с американцами договорился, беда, будет совсем плохо». Там, где хорошо, надо признать, что хорошо. Если плюс, то это плюс. Если санкции, так вас и Зенон Позняк критикует. Санкции – это же не против режима, это же против народа, их надо снимать. Разумная позиция, это понятно нашим людям в том числе. «Нет, санкции, душить, душить и душить». Гадость из них эта прет. То же самое 1300 или там 1200, они меньше называют, списки какие-то в Америку передают, постоянно от Госдепа требуют, чтобы они на нас давили по этим вопросам, мы это все знаем. И они не рады, что мы договариваемся. «Как без нас? Диктатор договорился, а мы где? Нас не видно. Давайте как-то мы к этому примажемся».

Я предупредил американцев сразу: как только нам станет известно, что вы начинаете им подыгрывать, нашим беглым, и вместе начинаете какую-то игру осуществлять, мы сразу с вами прекращаем все переговоры. Да, они какие-то списки могли получать, в интернете же публикуют, еще откуда-то. Они могли, американцы, это использовать. В противном случае – фамилии. Ну и сами, посольство работает, хоть посла нет, посольство работает. Они видят, знают это. Наши беглые к этому не имеют никакого отношения. Наоборот. Они об этом говорят, чтобы были эти политзаключенные. Как они говорят: «Есть политзаключенные – есть причина на диктатора давить». Нет политзаключенных – тогда и они не нужны будут там. Это их позиция, это их политика. Поэтому здесь, в Беларуси, я это специально для наших говорю, чтобы понимали, и те, кто сегодня находится там, в застенках, понимали, что они нужны там, в тюрьме, но не на свободе. В колонии – да, это повод для осуждения моей политики и режима, как они говорят. Вот их политическое лицо.

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